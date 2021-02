RTL dreht neue Serie auf Mallorca

Auf Mallorca wird mal wieder fürs deutsche TV gedreht. Und ganz viele Insel-Residenten können mitwirken. Denn es werden 2500 Komparsen gesucht.

Bei dem Projekt handelt es sich um die schon vor geraumer Zeit von der RTL-Gruppe angekündigte Event-Serie "Der König von Palma" mit Henning Baum in der Hauptrolle, in deren Mittelpunkt eine deutsche Auswandererfamilie in den 90er Jahren steht.

Auf der Insel arbeitet die Produktionsfirma "Sunnysideup" an der Umsetzung des Projekts und sucht derzeit zusammen mit "Moovic Casting" nach Mitwirkenden. Der Bewerbungsaufruf ist unter anderem auf der Moovic-Facebookseite zu finden.

Die Dreharbeiten werden von April bis Juli mit Schwerpunkt in den Zonen Can Picafort und Arenal stattfinden. Gesucht werden vor allem Komparsen mit "nordischem Aussehen", die Urlauber verkörpern sollen.