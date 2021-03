TV-Tipp: Mallorca und andere schöne Ecken Spaniens

Moderatorin Andrea Grießmann stellt in „Wunderschön! Die schönsten Spanienreisen" am Sonntag, 7. März, um 20.15 Uhr im WDR neben Mallorca auch weitere sehenswerte Regionen des Landes vor.

Mallorca, Menorca und Ibiza

Es gibt viel zu sehen auf den Balearen: Die Kathedrale in Palma de Mallorca gehört zu den beliebtesten Fotomotiven der Insel. Unbekannter sind die schönen Innenhöfe der alten Herrschaftshäuser in der Altstadt. Menorca ist ein gutes Ziel für Pferdebegeisterte - und für Archäologie-Fans: Hier gibt es rund 1600 prähistorische Bauwerke. Ibiza bietet neben Partys und Hippietradition auch ein Unesco-Weltkulturerbe: Dalt Vila, die Altstadt mit ihrer riesigen Festung.

Valencia und die Costa Dorada

Das Zentrum der Hafenstadt Valencia ist geprägt von einer Vielzahl historischer Gebäude. Hier finden die „Fallas" statt, das mehrtägige Frühlingsfest mit Umzügen, Musik und riesigen Pappmaché-Figuren, die zum Schluss verbrannt werden. Zwei Stunden entfernt liegt die Costa Dorada mit der Weinregion Penedes, dem Fischerort Cambrils, und dem Künstlerstädtchen Sitges.

Barcelona und die Costa Brava

An der Costa Brava gibt es jenseits von Bettenburgen und vollen Stränden viel zu entdecken: das Dorf Begur mit seinen Villen im kubanischen Stil, die Altstadt von Girona, in der Szenen zu „Game of Thrones" gedreht wurden, oder die Künstler-Stadt Cadaqués, der Salvador Dalí seinen Stempel aufgedrückt hat. In Barcelona baut man Castells: Menschentürme mit bis zu zehn Ebenen. Der katalanische Volkssport gehört zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe.