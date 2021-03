Mutter von Mallorca-Freund Til Schweiger gestorben

Der mit Mallorca eng verbandelte Kinostar Til Schweiger trauert um seine Mutter. Monika Schweiger starb bereits am 25. Januar im Alter von 81 Jahren, wie das Magazin "Bunte" meldet.

Vergangene Woche habe die alte Dame auf einer weitläufigen Friedhofswiese mit einem Herz aus roten Rosen ihre letzte Ruhe gefunden. Im kleinsten Kreis sei die Mutter in Anwesenheit ihres Sohnes Til, seiner Ex-Frau Dana und Tochter Emma beigesetzt worden.

Seit Jahren litt die pensionierte Geschichtslehrerin dem Bericht zufolge an Demenz und lebte zurückgezogen in einem Seniorenheim in Nordhessen. Bis zuletzt wurde sie dort von ihrem ehemann, Herbert, Til Schweigers Vater Herbert, besucht.

„Monika Schweiger war schon seit Jahren krank, es wurde leider immer schlimmer“, erklärte eine Nachbarin gegenüber „Bunte“. Eine andere ergänzte: „Es ist unendlich traurig, sie war stets so lebensfroh.“

Til Schweiger lebt bereits seit vielen jahren zeitweise in einem Anwesen auf Mallorca. (it)