TV-Realitystar Robert Geiss in Spanien aus Flugzeug abgeführt

Der durch TV-Realityserie "Die Geissens" bekanntgewordene und in den vergangenen Jahren auch immer wieder auf Mallorca präsente deutsche Millionär Robert Geiss ist im Flughafen von Madrid zunächst festgenommen und einige Zeit später wieder freigelassen worden. Seine Frau wandte sich am Donnerstag auf Instagram in einem dramatischen Appell an ihre Follower: "Robert wurde gerade verhaftet! Die haben ihn mit drei Polizisten aus dem Flieger geholt und wie einen Schwerverbrecher behandelt."

Robert Geiss verbrachte die Nacht in Untersuchungshaft. Dann sei das Verfahren offiziell eingestellt worden.

Bei Geiss sei ein Haftbefehl aus dem Jahr 1999 vollstreckt worden, meldete der TV-Sender RTL 2. Er sei erlassen worden, weil der TV-Star als Zeuge in einem Gerichtsverfahren vorgeladen gewesen, damals aber nicht erschienen sei. Der Vorwurf sei schon lange verjährt, aber niemals aus dem Computer gelöscht worden. Beim Umstieg auf der Heimreise aus der Dominikanischen Republik nach Nizza sei dann der Behördenvorgang in Gang gesetzt worden.

Robert Geiss ließ nach dem vorfall kein gutes Haar an Spanien. Er habe in einer engen Zelle nächtigen müssen. "Das, was ich da erlebt habe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Spanier sind so hinterm' Mond, da ist der Mars, nah dran", so der 57-Jährige.