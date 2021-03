Das verdiente Melanie Müller vor Corona unter anderem auf Mallorca

Die auf Mallorca zu Bekanntheit gelangte Partysängerin Melanie Müller hat Einblick in ihre Verdienstsituation in Vorcoronazeiten gegeben. „Es ist schon eine Situation, wo man sagt, man hätte eigentlich in zwei Monaten 70.000 Euro verdient und jetzt ist man komplett auf null“, sagte die 32-Jährige dem TV-Sender RTL.

Ihre Wohnung auf der Insel Mallorca müsse unter anderem bezahlt werden, äußerte sie. Deshalb macht Müller jetzt in der zweiten Staffel des Formats "Promis unter Palmen" mit. Elf weitere Kandidaten sind ebenfalls dabei.

Müller war vor Corona nicht nur immer mal wieder öffentlich aufgetreten, sondern hatte auch Würstchenbuden unter anderem an der Playa de Palma betrieben. (it)