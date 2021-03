Dieter Bohlen meldet sich nach DSDS-Aus von Mallorca

Nach seinem Aus bei dem RTL-Format „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) hat sich der Pop-Impresario Dieter Bohlen nach längerer Zeit wieder gemeldet, und zwar von Mallorca aus.

In einer Video-Botschaft auf Instagram beruhigte der Künstler seine Fans mit den Worten: „Natürlich bleibe ich euch treu. Macht euch also keine Sorgen. Ich plane Großes.“ Die Bild-Zeitung veröffentlichte Fotos von Bohlen von der Insel.

Kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Clips startete auf RTL die erste DSDS-Liveshow ohne den Chef-Juror, der seit 2002 dem Erfolgsformat vor gesessen hatte. Dafür saß der Entertainer Thomas Gottschalk neben Maite Kelly und Mike Singer in der Jury. RTL hatte auf eine weitere Zusammenarbeit mit Bohlen verzichtet.

Mit Mallorca ist der Pop-Impresario seit Jahrzehnten eng verbunden. Früher war Bohlen vor allem in Cala Rajada gesichtet worden, später zog es ihn in den Südwesten der Insel. (it)