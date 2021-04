Königsfamilie nimmt nicht an Ostermesse auf Mallorca teil

Die Königsfamilie wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht nach Mallorca kommen, um an der traditionellen Messe an Ostersonntag teilzunehmen. Das hat nun auch das Königshaus "Casa Real" in Madrid bestätigt.

Somit ist es bereits das zweite Jahr in Folge, dass die Königsfamilie Ostern nicht auf Mallorca verbringt. Trotz Corona-Pandemie findet die traditionelle Messe am Ostersonntag auch in diesem Jahr in Palmas Kathedrale La Seu statt.

Dabei werden alle geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen umgesetzt. Die Besucherkapazität ist auf 30 Prozent beschränkt. Der Gottesdienst findet am 4. April um 10:15 Uhr statt. (cg)