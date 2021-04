Mal-Aktion in Ex-Büchner-Faneteria auf Mallorca zieht Kreise

Die Mal-Aktion der neuen Betreiber des ehemaligen Jens-Büchner-Gedächtnis-Cafés Faneteria in Cala Millor im Osten von Mallorca zieht Kreise. Viele Fans der Kultserie "Goodbye Deutschland" beschwerten sich in sozialen Netzwerken über die Tatsache, dass Caro und Andreas Robens ein an die Vorwirte erinnerndes Wandgemälde überstrichen und die darauf abgebildeten Personen mit Vampirzähnen versehen hatten.

In einem Interview mit dem TV-Sender RTL sagten die Bodybuilder jetzt, dass sie die Witwe Daniela Büchner damit "nicht ärgern" wollten. Diese reagierte auf die frisch verpassten Vampirzähne auf Instagram: "Ob Jens mich mit Vampirzähnen gut gefunden hätte?", scherzt sie und meint dann: "Ich denke, wir sollten alle respektvoll miteinander umgehen."

Die ehemalige Faneteria wird bald die zweite Filiale der Marke "Iron Diner", die Caro und Andreas Robens ersonnen hatten. (it)