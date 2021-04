Mallorca-Freund Bohlen macht auf Instagram auffallend viel Werbung für Lidl

Der mit Mallorca eng verbundene deutsche Pop-Impressario Dieter Bohlen betreibt neuerdings auf seinem Instagram-Account auffallend viel Werbung für Produkte des Discounters Lidl. Der Konzern bringt nun in Deutschland erneut eine dem Sänger gewidmete spezielle Kollektion der Marken Camp David & Soccx auf den Markt. In seinem jüngsten Instagram-Clip preist er ein Trampolin von Lidl an.

Das hat Kritiker auf den Plan gerufen. Unter dem Trampolinbeitrag wettert ein User: "Das ist ein reiner Werbeaccount, Dieter!" "Das Geld reicht nie... Werbung für Lidl. Irgendwann ist einfach Schluss", bemerkt ein anderer Nutzer.

Mitunter wird auch ganz direkt bezweifelt, dass die Angebote, die Bohlen angeblich erhielt, wirklich prestigeträchtig sind. "Angebote? Showgeschäft? Oder nur noch Werbung?", heißt es in einer weiteren Bemerkung.

Bohlen war jüngst in die Schlagzeilen geraten, weil er als Chef-Juror des Erfolgsformats "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL abgesetzt worden war. Von Mallorca aus hatte er angekündigt, "Großes" vorzuhaben. (it)