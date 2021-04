Mallorca-Sängerin Biggi Bardot verkauft jetzt Donuts an der Playa

Einen neuen Treffpunkt für Naschkatzen gibt es an der Playa de Palma auf Mallorca. Die auf der Insel lebende Partysängerin Biggi Bardot eröffnete einen Donut-Shop. "Sweet Sensations – House of Donuts" heißt der Laden im Carrer Costa Brava 1. Das Geschäft betreibt die Hamburgerin zusammen mit ihrem Lebensgefährten Wolfgang Frank sowie den Partnern Alexander Fedke und Florian Erkelenz.

Da coronabedingt schon seit mehr als einem Jahr praktisch keine Auftritte mehr möglich sind, sucht die Sängerin nach anderen Einnahmequellen. Schon im vergangenen Sommer hatte die gelernte Friseurin ihren eigenen Salon an der Playa aufgemacht, in dem sie auch weiterhin Haare verschönern will.

"Dort wird es im Mai eine Teamvergrößerung geben, so kann ich mich an zwei Tagen voll im Donut-Shop einbringen und helfen, wo Not am Mann ist", verrät der Ballermann-Star. (nimü)