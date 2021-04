Bauernmarkt in Puerto Portals auf Mallorca verschoben

Der "Farmers' Market" in Puerto Portals auf Mallorca findet eine Woche später statt als geplant. Am 7., 8. und 9. Mai (Freitag, Samstag, Sonntag) kann man jeweils von 11 bis 19 Uhr im Hafen lokale Produkte shoppen.

Eigentlich sollte der Bauernmarkt bereits 30. April bis zum 2. Mai steigen. Die schlechten Wetterprognosen haben die Veranstalter zu einer Verschiebung bewogen.

Zahlreiche mallorquinische Unternehmen werden vor Ort sein, um ihre Ware im Ambiente eines Wochenmarktes auszustellen. Das Angebot ist vielfältig: Es reicht von kulinarischen Köstlichkeiten wie Wein, Olivenöl, Backwaren, Obst und Gemüse bis hin zu Keramikwaren und mallorquinischem Kunsthandwerk.

Bei dem Verkauf von gekennzeichneten Artikeln unter dem Namen„One for One” geht ein Teil des Erlöses in einen Spendenkorb für die lokale Hilfsorganisation „Mallorca Sense Fam”.

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen findet der Bauernmarkt in diesem Jahr nur in kleiner Form statt: So wird es weder ein Rahmenprogramm, noch Live-Musik geben. Allerdings werden lokale Produkte der Balearen im Rahmen von Präsentationen und Vorführungen vorgestellt. (cg)