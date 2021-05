TV-Tipp: Mallorca-Freundin Letizia im Porträt

Die Spanier kannten die preisgekrönte Journalistin Letizia Ortiz als Moderatorin ihrer Hauptnachrichtensendung. Mit der Hochzeit begann für Letizia ein völlig anderes Leben, zunächst als Kronprinzessin, dann als Königin. ZDF Info wiederholt das Porträt „Beruf: Königin! Letizia von Spanien” am Dienstag, 4. Mai, ab 23.15 Uhr.

Manche ihrer Landsleute sehen in ihr noch immer die ehrgeizige Journalistin. Von Anfang an will Letizia nicht nur Schirmherrschaften sammeln, sondern tief in Themen einsteigen, die ihr liegen: Gesundheit, Ernährung, Bildung und Frauenrechte. Dabei zeigt sie offen eine klare Haltung.

Das ist neu für eine spanische Königin und nicht immer kommt das gut an. Arbeitsbesuche, Empfänge, Reisen, Reden – alles wird am eigenen Schreibtisch präzise vorbereitet.