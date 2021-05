Mallorca-Freund Martin Semmelrogge als Corona-Spreader beschuldigt

Der seit Jahrzehnten eng mit Mallorca verbundene Schauspieler Martin Semmelrogge muss sich Corona-Anschuldigungen stellen. Ein deutscher Moderator namens Micky Beisenherz warf dem 65-jährigen Künstler in einem Gastbeitrag in der "Süddeutschen Zeitung" vor, ihn bei einem Treffen in einem Kölner Hotel mit der Krankheit angesteckt zu haben.

Semmelrogge wird mit folgenden Worten in der Bild-Zeitung zitiert: "Das ist eine Unverschämtheit und Corona-Rufmord." Von der Krankheit sei er bisher verschont geblieben. "Ich bin sogar geimpft." Semmelrogge schaltete dem Blatt zufolge einen Anwalt ein.

Der Schauspieler wurde in den 1980er Jahren durch den Film "Das Boot" bekannt und ist ein erklärter Mallorca-Freund. (it)