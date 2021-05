Am Dienstag klettern die Temperaturen auf 26 Grad auf der Insel

Mallorca bleiben sommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein erhalten. Der spanische Wetterdienst Aemet meldet, dass am Dienstag etwa in Pollença, im Inselnorden, 27 Grad erreicht werden können.

In der Inselhauptstadt Palma wird es bis zu 24 Grad warm. Insgesamt stellen sich Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad auf der gesamten Insel ein. Im Norden ist es wärmer als im Süden.

Einen ganz wolkenlosen Himmel gibt es dabei aber nicht. Der Wind weht schwach bis mäßig. Auch in den folgenden Tagen bleibt es sommerlich. Von Mittwoch an wird es jedoch nicht mehr ganz so warm wie noch zu Beginn der Woche. (ps)