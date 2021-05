Reality-Star Daniela Katzenberger sieht in Mallorca nicht ihre richtige Heimat. Das sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie wohne nur auf der Insel.

Das Thema Heimat sei für sie "auch ein sehr emotionales, denn ich bin sehr heimatverbunden. Mich pflanzt man da auch nicht so schnell um", sagte Katzenberger. Sie stammt aus der Pfalz und ist 34 Jahre alt.



In der harten Corona-Zeit sei es für Katzenberger besonders schlimm gewesen, dass sie nicht nach Deutschland reisen konnte. Und "bei jeder Leberwurst, die ich in Spanien in einem deutschen Supermarkt sehe, bin ich echt gerührt". Die Pfalz ist eine Wurstwaren-Hochburg. (ps)