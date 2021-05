So verlief die Eröffnung des Bierkönigs an der Playa de Palma

An der Playa de Palma hat am Donnerstag das Kultlokal auf Mallorca, der Bierkönig, seine Wiedereröffnung gefeiert. Rund 270 Gäste warteten bereits mittags vor den Türen des Lokals. Gegen 12.30 Uhr war es dann endlich soweit: Nachdem der Bierkönig im August vergangenen Jahres coronabedingt hatte schließen müssen, ist er nun mit einem ausgefeilten Hygiene- und Sicherheitskonzept wiedereröffnet worden. Die anwesenden Gäste trugen pflichtgemäß den obligatorischen Mund-Nasen-Schutz. Außerdem wurden geltende Sicherheitsabstände eingehalten.

Nach Angaben des Betreibers ist die Personenkapazität derzeit auf 500 Personen beschränkt. Das sind deutlich weniger Gäste als in einer Saison vor der Corona-Pandemie. Zum Vergleich: Normalerweise passen in das Kultlokal etwa 5000 Personen. Bei Einlass muss man einen QR-Code auf seinem Mobiltelefon oder in ausgedruckter Form vorlegen. Das Anmeldeformular finden Sie hier.

Beim Betreten des Bierkönigs wird dann automatisch an der Tür die Personenanzahl registriert. Anschließend wird man von einem Kellner begleitet. Die Getränkebestellung erfolgt ausschließlich am Tisch. Maximal vier Personen dürfen zusammensitzen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im hinteren Bereich des Lokals ist eine mobile Imbissbude aufgestellt.

Im Inneren des Lokals wird die Besucheranzahl kontrolliert.

Auch bekannte Ballermann-Größen ließen es sich nicht nehmen mit den ersten Gästen die neue Saison einzuläuten. "Live-Auftritte sind allerdings derzeit noch nicht möglich", sagt der Partysänger Peter Wackel. Stattdessen werden die Gäste über Musikboxen beschallt. Tanzen ist ebenfalls weiterhin untersagt.

Ballermannstar Peter Wackel läutet mit rund 270 Besuchern die kommende Saison ein.

Am Mittag fuhr auch zwischenzeitlich ein Polizeiwagen vorbei, um das Geschehen zu kontrollieren. Im Inneren des Bierkönigs ist die Atmosphäre derweil entspannt. Alle Gäste halten die geltenden Sicherheitsvorschriften ein.