Im TV: Auswanderung nach Mallorca wagen

Auswandern nach Mallorca, die Welt steht wegen Corona Kopf. Roby und Morena Haile wagen trotzdem den Schritt und fliegen mit ihren zwei Kindern auf die Insel. Vox zeigt die Folge der Dokusoap „Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!” aus dem Jahr 2020 am Montag, 31. Mai, ab 22.50 Uhr.

Eine Eisdiele auf Mallorca: Millionen Urlauber, über 300 Sonnentage im Jahr. Was soll da schiefgehen? Dachten sich die zweifachen Eltern Morena und Roby Haile aus Weil am Rhein. Alles war geplant, durchdacht, der Laden in Palma bereits im Vorjahr angemietet. Doch dann kam Corona. Und plötzlich müssen die Eisverkäufer um jeden Gast kämpfen.

Auch Kultauswanderin Daniela Büchner ist zu sehen: Zwei Jahre ist es her, dass ihr Mann Jens gestorben ist. Zwei Jahre, in denen Danni den Alltag mit Faneteria und fünf Kindern alleine stemmen muss. Danni möchte nicht für immer „alleine” bleiben.