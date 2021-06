Roter Blitz bringt mit erster Fahrt 350 Passagiere nach Sóller

Am Dienstag hat der Rote Blitz, also der Zug von Palma de Mallorca nach Sóller, mit seiner ersten Fahrt 350 Passagiere an ihr Ziel gebracht. Am 1. Juni nahm die Betreibergesellschaft die Eisenbahn-Verbindung ins Tramuntana-Gebirge zum ersten Mal in diesem Jahr wieder auf.

Der Rote Blitz verkehrt zweimal täglich von Palma nach Sóller sowie zweimal in umgekehrter Richtung. Von Mallorcas Inselhauptstadt geht es um 10.30 Uhr und 18 Uhr los. In Sóller startet der Zug um 9 und 17 Uhr.

Die Betreiber des Roten Blitzes erwägen, den Fahrplan auszubauen. Sie hoffen, dass die Nachfrage weiter so hoch ist, sagten sie. Die Fahrtzeit beträgt etwa eine Stunde. Je Fahrt können 350 Passagiere dabei sein.