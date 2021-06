Deutscher Kult-Biergarten in Cala Millor wieder auf

Der deutsche Biergarten „Blueside” ist am Dienstag in Cala Millor in die neue Saison gestartet.

Rund 200 Gäste feierten die Wiedereröffnung des Lokals im beliebten Ferienort im Osten von Mallorca. Trotz des zwischenzeitlich schlechten Wetters und Regenschauern war die Stimmung gut. Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Auflagen musste das Lokal monatelang geschlossen bleiben.

Für eine entspannte Atmosphäre bei kühlen Getränken und leckeren Snacks sorgten zudem diverse Auftritte von Kult-DJs der Insel und Showeinlagen von Ballermannstars. Durch den Abend führten DJ Tommy Berg, Alex Engel und Ballermannstar Markus Becker. Der deutsche Biergarten im Inselosten ist täglich von 19 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.