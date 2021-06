Willi Herrens Foodtruck wohl vorsätzlich angezündet

Der wenige Tage nach dem Tod des Mallorca-Sängers Willi Herren abgebrannte Foodtruck des Künstlers ist möglicherweise vorsätzlich zerstört worden. Davon geht die Kölner Staatsanwaltschaft nach Medienberichten aus.

Festnahmen soll es bislang jedoch nicht gegeben haben. Derzeit werde "wegen des Anfangsverdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen Unbekannt" ermittelt. Zunächst war man davon ausgegangen, dass ein Teelicht das Feuer entzündete.

"Willi Herren‘s Rievkooche Bud", die in Frechen stationiert war, war am 16. April eröffnet worden. Vier Tage später wurde der Künstler tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim gefunden. Es ist von einer Drogen-Überdosis die Rede. Herren wollte den Foodtruck laut Medienberichten nicht nur als Imbiss nutzen, sondern auf dem Dach des Fahrzeugs irgendwann auch Auftritte durchführen.