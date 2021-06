Michael Douglas grüßt seine Fans von Mallorca aus

Hollywood-Star Michael Douglas hat auf Mallorca eine Nachricht an seine Follower in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Der Schauspieler, der bereits seit einem Monat Ferien auf seinem Landgut S'Estaca bei Valldemossa verbringt, wünschte seinen Fans ein schönes Wochenende.

Dazu veröffentlichte Douglas ein Foto von sich mit dem Sa-Foradada-Felsen bei Deià im Hintergrund. "Seid Ihr bereit für dieses Wochenende?", fragte Douglas und schloss mit einem "Ich wünsche Euch allen eine gute Zeit".

Douglas war während seines diesjährigen Urlaubs auf Mallorca bereits mehrfach öffenntlich in Erscheinung getreten. So war er unter anderem bei einem Spaziergang samt Familie in Palma gesehen worden, ebenso bei einem Bootsausflug. Auch bei der Internationen Nautikmesse Palma Boatshow war die Hollywood-Legende gesichtet worden.