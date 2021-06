Im TV: "Goodbye Deutschland" beobachtet Hochzeiten auf Mallorca

Vox wiederholt eine besondere Folge von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” . Das Thema heißt „Hochzeiten im Ausland”. Dabei werden drei Paare begleitet.

Mit dabei sind zwei Liebende, die nicht verreisen müssen, um vor einer Traumkulisse zu heiraten. Sie müssen einfach nur vor die Tür gehen. Das deutsch-spanische Paar Isi und Carlos lebt auf Mallorca und will sich in nicht mal acht Wochen auf der Insel das Ja-Wort geben. Das Problem: Weder die 28-Jährige noch ihr Verlobter haben so richtig viel Zeit. Carlos ist Direktor vom Mega-Park, Isi Ballermann-Sängerin, die mehrmals die Woche dort auf der Bühne steht. Die Auswanderin will dennoch ihre Hochzeit selbst organisieren. Ohne Weddingplanerin. Ob das die richtige Entscheidung war?

Die Folge läuft am Montag, 14. Juni, ab 22.10 Uhr.