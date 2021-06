Witwe sprach noch in der Todesnacht mit Mallorca-Sänger Willi Herren

Jasmin, die Witwe des am 20. April in Köln unerwartet gestorbenen Mallorca-Sängers Willi Herren, hat mit ihm noch in dessen Todesnacht gesprochen. "Kurz vor seinem Tod hatten wir ein Videotelefonat", wird die 42-Jährige von deutschen Medien zitiert. "Er hatte starke Gefühlsschwankungen und wir haben gemeinsam Lösungen dafür gesucht, aber leider vor seinem Tod noch nicht gefunden."

"Wir wollten es nochmal miteinander versuchen", so Jasmin Herren. "Wir hatten vor, gemeinsam in den Urlaub zu fahren, um dort wieder zueinanderzufinden und unsere Zukunft zu besprechen." 46 Jahre alt wäre Willi Herren am Donnerstag, 17. Juni, geworden.

Willi Herren war in den Vor-Corona-Jahren besonders oft im Mega-Park aufgetreten und hatte sich eine breite Fan-Gemeinde geschaffen. Er starb in seiner Wohnung in Köln-Mülheim, es ist von einer Drogen-Überdosis die Rede.