Fußballstar Ibrahimovic macht mit Familie auf seiner Yacht Urlaub vor Mallorca

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic macht derzeit mit seiner Lebensgefährtin und seinen beiden Söhnen Urlaub auf Mallorca. Gesichtet wurde der 39-Jährige auf seiner Yacht "Unknown" vor der Bucht El Mago bei Magaluf.

Lebensgefährtin Helena Seger, Zlatan Ibrahimovic und seine Söhne Maximilian und Vincent

Die "Unknown" lag in der Nacht zuvor im Hafen von Palma. An der Südwestküste machte der Schwede dann am Donnerstag Halt und genoss das ein oder andere Bad im Mittelmeer. Schließlich aß er mit seiner Familie auf dem Boot zu Mittag.

Zwischendurch wurde er auch immer wieder von Urlaubern und anderen Badegästen wiedererkannt. Ein nackter Schwimmer näherte sich dem Boot, um Ibrahimovic zu begrüßen.

Der 39-Jährige Schwede, der bei AC Mailand unter Vertrag steht, war bereits am Mittwoch an Palmas Hafenboulevard "Paseo Marítimo" mit dem Fahrrad unterwegs.