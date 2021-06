US-Superstar Adam Sandler dreht auf Mallorca

Mallorca wird im August Drehort eines Filmes mit dem US-Schauspieler Adam Sandler in der Hauptrolle sein. Das meldet die Tageszeitung „Ultima Hora”. Demnach handelt es sich um eine Netflix-Produktion und es sind mehrere Drehtage an verschiedenen Orten geplant. Sandler spielt in dem Film „Hustle” einen Basketball-Scout auf dem absteigenden Ast, der ein vielverspechendes Talent entdeckt und seine Chance wittert, noch einmal einen Spieler ganz groß herauszubringen. In der Komödie spielen auch Robert Duvall und Queen Latifah mit.

Ebenfalls auf Mallorca entstehen in diesen Tagen Teile der deutschen Netflix-Serie „Cloe”. Gedreht wird in Palma, Sóller und am Cúber-Stausee, wie es heißt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Streaming-Plattform Mallorca als Drehort nutzt. Unter anderem entstand hier die Serie „White Lines”.