Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens kooperieren wieder mit "Goodbye Deutschland"

Die Macher des Kultformats "Goodbye Deutschland" arbeiten wieder mit den Auswanderern Caro und Andreas Robens zusammen. Dies erfolgt nach Angaben von deutschen Medien, nachdem der Bodybuilder eine unwahre Geschichte aus seiner Vergangenheit öffentlich korrigiert hatte.

Andreas Robens hatte in der in der Sendung „Caro und Andreas – 4 Fäuste für Mallorca“ behauptet, eine ins Auge stechende Narbe sei bei einer Messerstecherei während eines Jobs als Türsteher entstanden. In Wirklichkeit jedoch habe diese ihm eine ehemalige Freundin während eines Campingausflugs zugefügt, meldete T-Online. Robens entschuldigte sich öffentlich für die Lüge.

Jetzt teilte Vox mit: "Die Dreharbeiten mit Caro und Andreas Robens werden fortgesetzt." "Goodbye Deutschland" begleitet die beiden seit sechs Jahren und setzte die Zusammenarbeit im Mai aus.