Spaßrennen im Zentrum der Mallorca-Metropole Palma

Es klingt unwahrscheinlich, dass man ein altes ausrangiertes Regal, ein paar zerlegte und gestapelte Holzstühle, ein 50-Liter-Fass oder einen rostigen Bettrahmen zu einem Fahrzeug umfunktionieren kann, aber es geht.

Das wurde am Freitag in Palma unter Beweis gestellt. Die Anwohnervereinigung des Altstadt-Viertels Canamunt („Associació de Veïns de Canamunt“) veranstaltete zusammen mit dem Verein „Elèctrica Ateneu Popular“ die zweite „Baixada de Carretons de Palma“, ein Rennen, bei dem es nicht darum ging, zu gewinnen, sondern die Ziellinie zu erreichen – den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu festigen.

Man versammelte sich vor dem Start auf der Plaça de Santa Eulàlia, die Teilnehmer starteten alleine und wenn sie das Ziel erreicht hatten, fuhren die nächsten los.

Drei Wochen lang haben die zehn teilnehmenden Teams ihre Wagen gebaut. Einige taten es zu Hause, andere in einer Reihe von Workshops.

Wichtig: Obwohl manche Fahrten halsbrecherisch aussahen, kam es nicht zu nennenswerten Unfällen. Immerhin: Eine Ambulanz stand sicherheitshalber bereit.