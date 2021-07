Douglas und Zeta-Jones pflücken Tomaten auf Mallorca

US-Weltstar Michael Douglas und seine Ehefrau Catherine Zeta-Jones erfreuen sich derzeit am naturverbundenen Leben im Garten ihrer Finca S'Estaca auf Mallorca. Die britische Mimin veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Video von einer Tomaten-Pflückaktion, das mit dem Wort "Bellísima" endet.

Das seit vielen Jahren eng mit Mallorca und besonders mit Valldemossa verbundene Prominenten-Paar war in den vergangenen Tagen auf einer 40-Meter-Yacht unweit von Ibiza unterwegs gewesen. Auch davon wurden Fotos und Videos bei Instagram veröffentlicht. Davor waren Douglas und Zeta-Jones unter anderem in der Einkaufsstraße Sant Miquel in Palma gesichtet worden.

Die beiden Schauspieler hatten sich auch im vergangenen Jahr mehrere Wochen auf Mallorca aufgehalten.