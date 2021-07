"Goodbye-Deutschland": NRW-Flut beschädigt Haus von Mallorca-Auswanderern

Den Mallorca-Auswanderern Marco und Tamara Gülpen hat die Flutkatastrophe in Deutschland schwer zugesetzt. Wie der Sender RTL meldet, wurde das Haus des Paars in in Erftstadt (Nordrhein-Westfalen) teilweise zerstört.

Die beiden waren durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt geworden.

"Wir haben uns dazu entschlossen, komplett alles rauszureißen", sagten sie über den Keller. Fast bis zur Decke sei das Wasser gestanden, erst fünf Treppenstufen vor dem Erdgeschoss habe der Pegel aufgehört zu steigen.

Nicht nur das Büro und das Gästezimmer im Keller sind deshalb zerstört, auch eine Waschküche, ein Gäste-WC und eine Sauna fielen dem Wasser zum Opfer.

Die Gülpens traten in den vergangenen Jahren als Betreiber der des in Cala Millor befindlichen Kultlokals "Faneteria" in Erscheinung. Das Etablissement zu Ehren des 2018 gestorbenen Star-Auswanderers Jens Büchner gibt es mittlerweile nicht mehr.