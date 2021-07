Weiter Temperaturen von mehr als 30 Grad auf Mallorca

In der letzten Juli-Woche bleibt Mallorca hochsommerliches Wetter mit Temperaturen von mehr als 30 Grad erhalten. Die ganz große Hitze von vergangener Woche mit bis zu 41 Grad ist aber vorerst vorbei.

Nachdem am Montag, 26. Juli, dichte Wolken über die Insel gezogen sind und für den ein oder anderen Schauer gesorgt haben, startet der Dienstag klarer. Im Tagesverlauf wird es bis zu 32 Grad warm, wie der spanische Wetterdienst Aemet meldet. Diese Temperaturen werden in Inca und Llucmajor erreicht. Palma und Andratx weisen 29 Grad auf.

Am Mittwoch wird es im Inselsüden deutlich wärmer – mit bis zu 34 Grad. Im Osten erreichen die Temperaturen 30 Grad, was die niedrigsten Werte für diesen Tag sind. Dann ist der Himmel auf Mallorca auch wieder komplett frei. Für Dienstag zeigt die Wetterkarte indes noch die ein oder andere Wolke besonders im Süden und in der Mitte der Insel an.