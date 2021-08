Coldplay-Sänger Chris Martin und "Fifty-Shades"-Star Dakota Johnson machen Urlaub auf Mallorca

Der Coldplay-Frontmann Chris Martin ist in Begleitung mit der US-Schauspielerin Dakota Johnson vor der Küste Mallorcas gesichtet worden. Nach Angaben der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora waren die beiden mit einem Schlauchboot unterwegs.

Seit 2018 sind die 31-jährige US-Amerikanerin und der britische Sänger bereits ein Paar und leben mittlerweile zusammen in einem Haus in Malibu. In der vergangenen Woche verbrachten sie mehrere Tage auf Mallorca. Mittlerweile sollen die beiden die Insel verlassen und ihre Reise fortgesetzt haben.

Vor allem in den Sommermonaten tummeln sich immer wieder Fußballstars, Hollywood-Größen und internationale Prominente, wie Christiano Ronaldo oder Leonardo DiCaprio auf ihren Superyachten vor der Küste Mallorcas.