Bohlen kündigt von Mallorca aus Rückkehr in den Medienzirkus an

Dieter Bohlen, der ehemalige Juror des RTL-Formats "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS"), hat auf Mallorca seine triumphale Rückkehr in den Medienzirkus prophezeit. "Klar seht Ihr mich wieder im Fernsehen", orakelte der mit der Insel seit Jahrzehnten verbundene Pop-Impressario in einem neuen, auf seinem Instagram-Account. veröffentlichten Video. Für die nächsten Tage kündigte er zunächst einen Auftritt in einem Werbespot ankündigen.

"Ich mach mir einfach Gedanken", äußerte der früher immer mal wieder in Cala Rajada wohnhafte und jetzt vor allem in Santa Ponça gesichtete Bohlen. "Wenn es irgendwie geht, will ich natürlich was komplett Neues machen, was Euch vom Hocker haut. Und das dauert natürlich, also gebt mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken."

Im März hatte RTL bekanntgegeben, dass es für "DSDS" eine komplett neue Jury geben soll. Das gilt bereits für die nächste Staffel, die im Jahr 2022 ausgestrahlt wird. Damit endete Bohlens Arbeitsverhältnis nach fast 20 Jahren.