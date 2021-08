Spanische Königsfamilie besucht Klosteranlage Lluc auf Mallorca

Mit einem Besuch hat die spanische Königsfamilie am Mittwoch das Kloster Lluc im Norden von Mallorca beehrt. König Felipe VI., Königin Letizia und die beiden auffallend großgewachsenen Töchter Sofía und Leonor besichtigten die historisch bedeutsame Anlage in Begleitung unter anderem von der Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol und der Inselratschefin Catalina Cladera.

Felipe und Letizia erreichten den Komplex in einem Auto, das der Monarch selbst steuerte. Die Töchter folgten in einem weiteren Fahrzeug. Um ihre Verbundenheit mit dem Ferienziel Mallorca zu äußern, zeigte sich die in ein blaues Kleid gehüllte Letizia mit einer aus typischem Flammenstoff gefertigten Handtasche.

Der Besuch dauerte 90 Minuten, dann ging es wieder zum Marivent-Palast, wo die Blaublüter ihren traditionellen Sommerurlaub verbringen. Die ebenfalls auf Mallorca befindliche Altkönigin Sofía war nicht zugegen.