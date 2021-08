Schlagersänger treten wieder im Bierkönig auf

Im Kultlokal Bierkönig an der Schinkenstraße auf Mallorca treten wieder Schlager-Sänger auf. Am Donnerstag, 29. Juli, stand seit Beginn der Pandemie erstmals wieder ein Künstler auf der Bühne. In dieser Woche sind mindestens drei Auftritte geplant.

Den Anfang machte vergangene Woche Tim Toupet. Sein Auftritt war nach Angaben des Bierkönigs ein Test, wie dabei Corona-Sicherheitsregeln eingehalten werden können. Die Besucher des Lokals mussten auf ihren Plätzen sitzen bleiben. Das ist ohnehin derzeit Pflicht. Die Sänger animieren die Gäste von der großen Bühne im sogenannten neuen Bereich aus. Ihre Show wird auf Bildschirmen in den gesamten Partytempel übertragen.

Am Donnerstag, 5. August, trat Tobee auf. Am Freitag ist erneut Tim Toupet um 17 Uhr dran. Am Samstag folgt Peter Wackel zur gleichen Zeit. Die Sänger standen nach eigenen Angaben teilweise mehr als 600 Tage nicht im Bierkönig auf der Bühne.