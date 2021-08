Hollywood-Komiker Adam Sandler fliegt im Privatjet auf Mallorca ein

Der Hollywood-Komiker Adam Sandler befindet sich derzeit für Dreharbeiten auf Mallorca. Am Montagmorgen landete der 55-Jährige in einem Privatjet in Palma, am Nachmittag wurde der Schauspieler in einem schwarzen Edelauto zum Basketballplatz des sehr einfachen Hauptstadtviertels Es Rafal gefahren.

Dort wurden Szenen für eine Netflix-Serie mit dem Namen "Hustle" gedreht. Anwohner zeigten sich ob der Anwesenheit des Top-Mimen überrascht, dieser begrüßte jeden der Komparsen persönlich.

Regisseur der neuen Serie ist Jeremiah Zagar, produziert wird sie von NBA-Basketballstar LeBron James zusammen mit der Firma SpringHill Entertainment.