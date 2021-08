Dieter Bohlen zeigt im Bademantel Fans sein Luxusanwesen auf Mallorca

Der mit Mallorca eng verbundene deutsche Pop-Impressario Dieter Bohlen hat seinen Fans einen Blick in sein luxuriöses Anwesen auf Mallorca gewährt. In einem Video, das der Sänger auf seinem Instagram-Account postete, ist unter anderem zu sehen, wie er in einem weißen Bademantel von einem außergewöhnlich breiten Bett aufsteht.

In einer auffallend gediegenen Küche trinkt der derzeit nicht mit Sendungen im deutschen Fernsehen vertretene Star einen Kaffee. Danach zeigt der inzwischen 67-Jährige den Usern ebenfalls im Bademantel Teile seines äußerst tropisch daherkommenden Gartens. Ein Pool ist zu erahnen, im Hintergrund ragen Palmen in die Höhe.

Deutschen Medien zufolge befindet sich das Anwesen in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca.