Nico Santos dreht seinen neuesten Videoclip auf Mallorca

Der in Deutschland sehr bekannte und auf Mallorca aufgewachsene Sänger Nico Santos hat auf seiner Heimatinsel seinen neuesten Videoclip aufgenommen. Gedreht wurde laut Medienberichten in der Stierkampfarena von Alcúdia und auf dem nahegelegenen Strand. Die neue Single mit dem Titel "End of Summer" ist seit dem 27. August im Verkauf.

Nico Santos ist der Sohn des Jazz-Musikers und Schauspielers Egon Wellenbrink. Letzterer gelangte vor vielen Jahren als Werbeikone für die Kaffeefilter der Firma Melitta in Deutschland zu Ruhm und Ehren.

Nico Santos hat bereits zwei Alben veröffentlicht. "Streets of Gold" (2018) und "Nico Santos" (2020). Er ist im Fernsehen derzeit oft vertreten. Sein größter Hit war bislang "Rooftop", der in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis auf Rang 5 der Charts gelangte.

2020 gewann er den "Free European Song Contest", eine Alternativvernstaltung zum berühmten Eurovison-Wettbewerb.