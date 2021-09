Die Schönsten der Balearen

Ein hübsches Paar sind sie ja, wie sie da am Strand von Palma de Mallorca posieren: Die Mallorquinerin Paula B. M. und der Menorquiner Jonanthan Plaza Pons – "Miss und Mister World Spain Illes Baleares" – sind die balearischen Kandidaten beim großen nationalen Schönheitswettbewerb, der am 28. und 29. Juni in Puerto de la Cruz auf Teneriffa ausgetragen wird.

Die 19-jährige Paula ist im wahren Leben Studentin im Wirtschafts- und Eventbereich, Jonathan, 25, der schon mehrere Jahre in Palma lebt, arbeitet als Croupier im Casino de Mallorca. In ihrer Freizeit betätigen die beiden sich gern sportlich, nicht nur der 1A-Figur wegen – "aber auch."

Beide haben bereits erste Job-Erfahrungen in der Welt der Mode und Werbung gesammelt. Vor der Kamera bewegen sie sich schon ziemlich locker und professionell - gute Voraussetzungen also für die "Big challenge" Ende Juni auf Teneriffa. (spe)