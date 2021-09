Mallorca-Freund Bohlen erklärt Gründe für sein Ausscheiden bei DSDS

Der Pop-Impressario Dieter Bohlen, der in diesem Sommer lange auf Mallorca weilte und sich von hier aus wiederholt meldete, hat sich erstmals zu seinem Ausscheiden bei dem RTL-Format "Deutschland sucht den Superstar" geäußert. "Ich war ja 16 Jahre bei DSDS. Wir waren sehr erfolgreich, wir waren ein Team – und vor allem, wir waren einer Meinung, wie man Erfolg macht", äußerte er auf seinem Instagram-Account.

Dann seien neue Geschäftsführer gekommen, "neue Leute da oben", wie Bohlen sagt.Die hätten eine andere Meinung gehabt. Zwar sei dies "deren Job", doch einverstanden sei er nicht gewesen. Er hätte etwa den Schlagesänger Michael Wendler nicht in die Sendung geholt. Wendler sollte 2021 in der Jury sitzen, es kam jedoch zu einem handfesten Skandal. Der Sänger war in Vorcoronazeiten oft auf Mallorca aufgetreten, geriet aber später zunehmend mit Negativschlagzeilen in die Boulevardpresse.

"Wenn man so unterschiedliche Meinungen hat zu den Formaten und wie man den Erfolg schafft, dann ist natürlich der beste Weg, man trennt sich", so Dieter Bohlen zu seiner Entscheidung.