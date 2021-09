Ärger für Boris Becker nach seinem Besuch auf Mallorca

Der Kurzaufenthalt des ehemaligen Tennisstars Boris Becker auf Mallorca anlässlich einer Kunstausstellung seines Sohnes Noah hat ein Nachspiel. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung vom Mittwoch hätte er im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Insolvenzverschleppung in Großbritannien die dortigen Behörden über seine Reisepläne informieren müssen.

Dem Bericht zufolge wurden dem mehrfachen Wimbledonsieger Reisebeschränkungen auferlegt. Bei dem Termin, zu dem Becker erschienen sein soll, wendete sich die zuständige Richterin mit deutlichen Worten an den ehemaligen Spitzensportler. Boris Becker selbst oder seine Anwälte äußerten sich bislang nicht zu den Berichten.

Boris Becker besaß lange Zeit eine Finca bei Artà. Diese konnte er jedoch nicht weiter unterhalten, weshalb sie verrottete. Zeitweise wohnten in den Räumen Hausbesetzer. Mitte August kam er von Ibiza nach Mallorca und war bei der Vernissage für die Schau seines Sohnes in der Gerhardt-Braun-Galerie in Palma zugegen.