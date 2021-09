Bedeutender Playa-Discjockey stirbt an Krebs

Der an der Playa de Palma auf Mallorca zu Ruhm und Ehren gelangte Discjockey Volker Damm ist tot. Er erlag nach deutschen Medienberichten am Donnerstag im Alter von 61 Jahren einem Krebsleiden. Die traurige Nachricht verbreitete seine Ehefrau Siglinde in sozialen Medien.



In der Bar „Rutschbahn“ auf der Schinkenstraße, einer der Stimmungshochburgen Mallorcas, hatte Damm zwei Jahrzehnte lang Musik aufgelegt. Ehefrau Siglinde schrieb: "Hallo Freunde von DJ Volker und mir. Hiermit möchte ich euch mitteilen, dass Volker heute, im Beisein seiner Familie, friedlich eingeschlafen ist. Danke für eure mitfühlenden Worte."

Auch Schlagerstar Lorenz Büffel äußerte seine Trauer. Dem Kölner "Express" sagte er: "Volker war so ein besonderer Mensch. Vor allem gerade jetzt, in dieser komischen Zeit, war Volker immer eine Stimme der Vernunft. Du konntest mit jedem kleinen Problemchen zu ihm auf die Terrasse am Ballermann kommen und er hat dir dann bei einer Tasse Kaffee einfach nur zugehört. Er war immer für alle da!"