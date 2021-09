FDP-Politiker Kubicki im MM-Interview: "Ich war auf Mallorca schockverliebt"

Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hat in einem Interview mit dem Mallorca Magazin über seine ersten Urlaube auf der Mittelmeerinsel gesprochen. Als er einmal als Jugendlicher in den 1960er Jahren mit seinen Eltern hier Ferien machte, gehörte sein Herz einer jungen Spanierin. "Ich war schockverliebt", sagte der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. "Sie war meine erste große Liebe. Ich musste aber wieder nach Hause und die Beziehung hatte sich erledigt."

Kubicki, 69 Jahre alt, hat sich mit seiner Frau von Mitte Oktober an wieder eine Wohnung in Camp de Mar im Südwesten Mallorcas zugelegt. Schon vor der Pandemie hatte er in dem Küstenort einen Wohnsitz.

Nun will der gebürtige Braunschweiger aber erstmal daran mitwirken, dass sich in Deutschland eine neue Regierung bildet. Er hält Differenzen der FDP mit den Grünen für überbrückbar und eine Ampel-Koalition der beiden Parteien mit der SPD für möglich. "Es wird nicht ganz einfach." Wenn alle Partner die Regeln beachteten, ginge das. "Also, dass man der anderen Partei nichts zumutet, das sie sich nicht leisten kann." Steuererhöhungen etwa seien mit den Freien Demokraten nicht zu machen.

