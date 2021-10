Im TV: "Sommerhaus der Stars" mit Mallorca-Promis

Am Dienstag, 5. Oktober, startet um 20.15 Uhr die neue Staffel der Reality-Show "Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" bei RTL. Mit dabei ist auch Mallorca-Prominenz.

So nehmen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke (45) und Stephan Jerkel (53), die sich als Gastwirte in Cala Rajada verdingen, teil.

Auch ziehen Ballermann-Sänger Almklausi (52, "Mama Lauda") und seine Frau Maritta (35) ins Sommerhaus ein.

Erfahrungen mit Reality-Shows haben die Teilnehmer Samira Cilingir (24) und Yasin Cilingir (30). Sie lernten sich vor zwei Jahren in der Sendung "Love Island" kennen und lieben, diese wurde auf einer Finca bei Santa Margalida gedreht.

Die weiteren Teilnehmer sind: Moderator Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai (33), Transgender-Ikone Benjamin Ryan Melzer (34) und Elisabeth Marie Hofbauer (25), "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31), Schauspielerin Michelle Monballijn (42) und der Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn (33) sowie Schauspieler und Theaterregisseur Roland Heitz (63) und die Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn (37).

Was erwartet den Zuschauer? Acht Paare wetteifern darum, "Promipaar des Jahres" zu werden und das Preisgeld von 50.000 Euro einzusacken. Rund um die Uhr werden die Stars von Kameras beobachtet. Durch das Zusammenleben im Sommerhaus und durch verschiedene Spiele, in denen die Paare ihren Zusammenhalt, Vertrauen und nicht zuletzt ihre Teamfähigkeit beweisen müssen, gelingt ein ungeschminkter Einblick in das Verhalten der Promis untereinander. Das Promihaus steht übrigens in Bocholt.

Die Sendung ist dreimal wöchentlich zu sehen. Die zwölf Folgen laufen immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL. Im vergangenen Jahr gewann das Mallorca-Bodybuilder-Paar Caro und Andreas Robens die Show.