Prinz-Charles-Darsteller von Netflix-Serie "The Crown" dreht auf Mallorca

Der Hauptdarsteller der Netflixserie "The Crown", Dominic West, ist zu Dreharbeiten auf Mallorca eingetroffen. Der Brite landete am Freitagmittag zusammen mit den Darstellern James Murray und Jonny Lee Miller. West spielt in der international viel beachteten Serie den Kronprinzen Charles.

Gedreht werden Szenen für die fünfte Staffel der Serie, und zwar in Sa Calobra und Port de Sóller. Elizabeth Debicki, die die 1997 verstorbene Prinzessin Diana spielt, wurde bislang nicht auf Mallorca gesichtet.

Vor Mallorca hatte die Produktionsfirma von "The Crown" in Puerto Banús in Marbella und in Cádiz gedreht.