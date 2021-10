Das sind die schönsten Momente des MM-Forums im Video

Wichtige Personen aus deutscher und mallorquinischer Gesellschaft, losgelöste Stimmung, spannende Vorträge: In unserem Video können Sie das MM-Forum anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Blattes Revue passieren lassen.

Knapp 200 Gäste kamen am Mittwochabend in das Museum Es Baluard in Palma. Geladen hatte die Präsidentin der Mediengruppe Serra, Carmen Serra. Ihr Vater, Pedro A. Serra, hatte MM 1971 gegründet.