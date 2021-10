TV-Tipp: Die zweite Staffel von „El Hierro” beginnt

Die zweite Staffel der Krimiserie „El Hierro – Mord auf den Kanarischen Inseln” läuft bei Arte an. Am Donnerstag, 21. Oktober, geht’s um 21 Uhr los mit Folge eins, um 21.55 und 22.45 Uhr schließen sich die zweite und dritte Folge an.

Hat Díaz (Darío Grandinetti), Besitzer einer Bananenplantage, etwas mit dem Mord an Drogendea-lerin Samir zu tun? Diese Frage treibt Richterin Candela (Candela Peña) zum Auftakt der zweiten Staffel um. Allerdings wartet noch ein weiterer Fall auf sie: Lucía (Aroha Hafez) möchte nach der Trennung von ihrem Mann Gaspar (Matias Varela) vor Gericht das Sorgerecht für ihre beiden Töchter Dácil (Helena Sempere) und Agata (Naira Lleó) zugesprochen bekommen.

Díaz wird derweil von einem Auftragsmörder verfolgt. Dieser stirbt jedoch in dem Moment, als er ihn erschießen will, an einer Herzattacke.