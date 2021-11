Superstar Ed Sheeran kommt nächste Woche nach Mallorca

Der britische Erfolgssänger Ed Sheeran nimmt an der Veranstaltung "Los 40 Music Awards" teil, die am Freitag, 12. November, im "Velodrom", der ehemaligen "Palma Arena", stattfindet. Es handelt sich laut den Veranstaltern um den ersten Star, der fest zugesagt hat.

Der 1991 geborene Brite Sheeran wurde im Jahr 2011 schlagartig berühmt, als er den Song "The A-Team" performte. Seitdem ist er fast permanent in den Charts vertreten. Seine bekanntesten Hits sind "Shape of You", "Castle On The Hill" und "Lego House". Sheeran arbeitete unter anderem mit Sängern wie Justin Bieber, Bruno Mars oder Taylor Swift zusammen.

Der Künstler hatte bereits in den Jahren 2012 und 2014 Konzerte auf Mallorca gegeben. Die Veranstaltung "Los 40 Music Awards" wird erstmals auf Mallorca ausgetragen. Die Gala, früher bekannt als "Premios 40 Principales", ist eine Preisverleihung des 2006 gegründeten Musikradios "Los40".