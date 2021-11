Weihnachtszeit hält Einzug auf Mallorca

Auf Mallorca hat die Weihnachtzeit begonnen. Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Palmas Plaça Major wurde wie geplant am Freitag eröffnet.

An 14 Ständen wird vor allem Kunsthandwerk von der Insel angeboten. So beeindruckt zum Beispiel die Auswahl von Catalina Mora. Bei ihr bekommt man kleine Figuren, die die „Dimonis“ der einzelnen Gemeinden darstellen. Vertreten sind auch die Orte, in denen es keine Teufelskultur gibt, wie Valldemossa oder Escorca. Für sie stehen stattdessen die Beateta oder die Jungen aus dem Knabenchor des Klosters Lluc, die Blauets.

Der Weihnachtsmarkt auf der Plaça Major ist bis zum 5. Januar täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet.