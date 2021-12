Katzenberger stellt auf Mallorca rosafarbenen Weihnachtsbaum auf

Die durch Medienauftritte bekanntgewordene Mallorca-Residentin Daniela Katzenberger hat ihre Fans mit einer kreativen Aktion in ihrem Haus in Santa Ponça in Wallung gebracht. Wie die 35-jährige auf Instagram verriet, wird ein rosafarbener Weihnachtsbaum Mittelpunkt des Fests sein.

"Hier scheint voll die Sonne. 18 Grad waren es heute Mittag auf Mallorca. Weihnachtsstimmung ist gleich Null irgendwie. Aber zumindest gibt´s hier wunderschön geschmückte Palmen", schrieb Katzenberger unter einem Baum-Foto. "Ich find´s so unfassbar schön. Ich fühle mich so wohl. Ich glaube, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in meinem Wohnzimmer", so die Residentin weiter.

Katzenberger hatte zeitweise ein Café in Santa Ponça unterhalten, das regelmäßig zahlreiche Touristen anzog.