Schauspielerin Sandra Seeling: „Mallorca ist ein Teil meiner Kindheit”

Sandra Seeling Lipski ist auf Mallorca vor allem als Gründerin und Leiterin des Evolution Film Festivals bekannt. Die deutsche Schauspielerin drehte ihren vierten Kurzfilm, „Mi isla”, auf der Insel. Sie selbst spielte die Hauptrolle der Sammy: eine alleinerziehende Mutter mit einem stressigen Job in Los Angeles, die überraschend ein Hotel in Sóller erbt.

Bei der Produktion wurde sie von Ehemann, Rainer Lipski als Kameramann und Co-Produzent unterstützt. Mit dabei war auch die zweijährige Tochter Alma. Der Kurzfilm ist zudem das erste Projekt der eigens von dem Ehepaar gegründeten Produktionsfirma „Yeah Productions”.

Sandra Seeling (r.) lebt mit ihrem Mann Rainer Lipski und ihrer zweijährigen Tochter in Los Angeles. Abseits vom Kurzfilm-Dreh bereitet sie gerade das zehnte Evolution Filmfestival vor, das wie jedes Jahr in Palma stattfindet. Die mallorquinische Schauspielerin Clara Ingold (l.) verkörpert im Kurzfilm die Rolle Jenny.

Das Projekt „Mi isla”hatte sich bei einem Wettbewerb der Fundació Mallorca Turisme gegen vier weitere Konkurrenten durchgesetzt. Seeling war dabei die einzige weibliche Bewerberin. Jetzt muss die deutsche Schauspielerin den Film bis Ende Dezember fertigstellen.

Die Idee für die Geschichte kam der in Berlin geborenen Schauspielerin im vergangenen Winter, als ihr alte Filmaufnahmen ihres Vaters in die Hand fielen. „Das war wie eine Reise in die Vergangenheit, zurück in meine Kindheit”, erklärt sie.

Als Sandra Seeling zehn Jahre alt war, zogen ihre Eltern mit ihr nach Palma. Sie verbrachte ihre halbe Kindheit auf Mallorca. Mittlerweile lebt sie mit Ehemann und Tochter in Los Angeles. Ihr Bruder lebt weiterhin auf Mallorca und leitet mit seiner Frau das Fincahotel Can Coll in Sóller, das als Hauptdrehort für die Produktion genutzt wurde. Ziel des Kurzfilms ist es, den Ruf der Insel als beliebte Reisedestination zu fördern.

Bei dem Projekt wirkten auch die mallorquinischen Schauspieler Clara Ingold, Neus Cortés, Toni Pons und Carlos Lantero mit. Unterstützung bekam Sandra Seeling auch durch Unternehmen wie dem Delikatessenladen Fet a Sóller und dem lokalen Rathaus.

Neben der Produktion des Kurzfilms organisierte die Deutsche in diesem Jahr zum zehnten Mal das Evolution Film Festival. Die Veranstaltung fand in der letzten Oktoberwoche in Palma statt.

In Zukunft will Sandra Seeling weitere Filmprojekte auf Mallorca umsetzen. „Zudem plane ich Kollegen und Filmemacher aus Los Angeles auf die Insel zu locken, um hier zu produzieren. Mallorca hat so viel zu bieten und deshalb ist ,Mi isla’ auch mein ganz persönlicher Liebesbrief an die Insel.”